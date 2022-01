Mit mehr als 35 Jahren Markterfahrung und Branchenkenntnis insbesondere in der Halbleiter, Technologie, Internet und KI-Welt bestehen ideale Voraussetzungen für die Aktienauswahl in diesen Wachstumsfeldern. Web3 ,das Metaverse-Projekt und autonome Elektro-Mobilität sind nur 3 Beispiele von Innovationsfeldern mit disruptivem Potenzial. Der Markt wird fundamental und charttechnisch beobachtet- der Investmenthorizont ist langfristig ausgerichtet - in außergewöhnlichen Marktphasen sind in Einzelaktien-Wikifolios Absicherungsgeschäfte mit Short-Derivaten möglich, in ETF-Strategie Portfolios ist dies nciht vorgeesehen. Übergeordnet ist die Stategie "long-only" mit einem Value-Investment Fokus und dem Ziel einer nachhaltigen Überrendite verglichen mit dem Marktdurchschnitt repräsentiert durch den MSCI-World-Index bzw. dem S&P500. mehr anzeigen

