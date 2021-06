Ich handel seit ca 3 Jahren mit Wertpapieren. Vor allem beschäftige ich mich mit den großen Tech Unternehmen und kleinen New Commern. Ich selbst arbeite seit mehreren Jahren in der IT und kenne mich deshalb privat sehr gut mit diesen Themen aus und handle deshalb bevorzugt Aktien von diesen Unternehmen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre