Thomas Hansch

Seit vielen Jahren bin ich privat an der Börse tätigt und habe schon viel erlebt :-) Aus meiner Erfahrung heraus habe ich 3 wikifolios mit unterschiedlichen Risikoprofilen entwickelt: Basisinvestment - all in one ist ein sehr breit aufgestelltes Dach-wikifolio, welches alle Märkte und Produkte so weit wie möglich mit 25 bis 35 wikifolios abdeckt. Durch die breite Streuung und durch gutes Money-Management der beteiligten wikifolios soll bei minimierten Kursrisiken ein kontinuierlicher Wertzuwachs erzielt werden. Bei Deutschl. Analysten-Empfehlungen wird in die nach Meinung der Analysten besten deutschen Aktien investiert. Diese Aktien sollten sich besser entwickeln als der Durchschnitt und somit soll der DAX geschlagen werden. Beim Deutschland Momentum wird in heiße Aktien investiert, die in den letzten Wochen/Monaten gut gelaufen sind. Die Erwartung ist, dass diese Aktien weiter gut laufen werden. Ist das nicht der Fall, werden Aktien ausgetauscht. Es wird in bis zu 10 Werte aus MDAX, TechDAX und SDAX investiert, nicht aber in den DAX. Den hohen Ertragserwartungen stehen auch erhöhte Kursrisiken gegenüber. Hiermit weise ich gemäß wikifolio-Lizenzvertrag darauf hin, dass ich auch privat Finanzinstrumente, die im wikifolio-Musterdepot enthalten sind oder sein können, selbst handele oder beabsichtige zu handeln. mehr anzeigen

