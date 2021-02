David Zenz

Abgesehen von Investitionen in Fonds und ETFs habe ich auf dem Aktienmarkt noch keine praktischen Erfahrungen. Allerdings beschäftige ich mich seit meiner Anmeldung auf dieser Plattform von Zeit zu Zeit mehr mit diversen Firmentiteln im Bereich von Technologie und Infrastruktur. Generell bin ich ein Fan von langfristigen Veranlagen in innovative, technologische Unternehmen, aber auch langfristig wichtige Unternehmen im Bereich der Infrastruktur. Sollten kurzfristig Titel abgestossen werden, hat dies vor allem mit Sentiment Indikatoren bzw. Nachrichteninformationen zu tun, welche diese Notwendigkeit signalisieren. Meine Studien der Volkswirtschaftslehre und Statistik helfen dabei möglichst rational und auf fundierter wissenschaftlicher Basis zu entscheiden. Ich möchte aber betonen, dass natürlich nach Bestem Wissen und Gewissen entschieden wird, solange ich dafür ausreichend Wahrscheinlichkeit für eine positive Entwicklung von Titeln sehe, gleichzeitig beschützt dies nicht vor den Risiken die in diesen Anlageformen liegen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre