ThisIsHeART

Werte sind Abbildungen des weltlichen, gesellschaftlichen und politischen Geschehens weltweit. Kein anderer Mechanismus kann Überzeugungen und Einstellungen, Anreize und Handlungsoptionen so präzise darstellen wie der freie Markt. Wertpapiere sind daher (m)ein Hobby und meine Leidenschaft, dabei zu ergründen was die Welt im innersten Zusammenhält. Das Internet bietet heute jedem die Möglichkeit in beinahe beliebiger Tiefe und Professionalität alles zu erlernen was sich Mensch wünschen kann. Vieles davon ist Ablenkung. Doch die Fähigkeit zu Selektion ist die nachhaltigste Lektion die dabei erlernt werden kann. So bringt der Handel mit Aktien nicht nur Freude und Mehrwert, sowie im besten Falle einen Kapitalertrag, es bringt auch Fertigkeiten und Strukturen mit sich, welche in ihrer Tragweite lebensumfassend sind. Von Mathematik, über Politik bis hin zu technischen Skills und gesundem Menschenverstand erfordert der Handel mit Werten daher ein umfassendes Wissen und eine immerwährende Neugier und beständiges Lernen. Der Markt ist meiner Meinung nach im Umbruch in eine Dekade neuer Paradigmen. Die Modern Monetary Theorie wird als eine wichtige Grundlage heutiger gesellschaftlicher und politischer Entscheidungsfindung herangezogen mit mehr als einer möglichen Gleichgewichtskonstitution im weltweiten Markt. Meiner Ansicht und Analyse nach werden die zunehmenden Geldmengenausweitungen zu einem fortlaufenden Aufwärtstrend führen welcher in seiner Trägheit und auch Ausdehnung noch einige Jahre andauernd wird. Die Bullen regieren die (goldenen) Zwanziger. Die Divergenzen zwischen einzelnen Werten und die Schwankungsbreiten der ROI werden zunehmen, da insbesondere in immer dichterer Abfolge disruptive Kräfte, getrieben durch globale politische Entscheidungen und Technologien, den Markt schütteln dürften. Eine gute Nutzung volatiler Kräfte sowie ein Verständnis neuer Paradigmen sind daher hilfreich bei "Eliots Traum". In Zukunft werde ich einen signifikanten Anteil meiner Zeit in die Entwicklung von algorithmisch gestützter Chartanalysesoftware investieren. Alles was dabei manifestiert wird, wird im Wikifolio abgebildet werden. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 4: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre