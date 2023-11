Ich bin ein erfahrener Trader mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Kryptoindustrie und der Aktienmärkte. Ich bin seit 2019 in Kryptowährungen investiert und seit 2014 in Aktien. Ich bin ein passionierter Investor, der sich für die Zukunft der Finanzmärkte interessiert. Ich habe mich intensiv mit der Blockchain-Technologie, den Aktienmärkten und den zugrunde liegenden Marktmechanismen befasst. In meiner Handelstätigkeit konzentriere ich mich auf Fundamentalanalyse und technische Analyse. Ich nutze meine Kenntnisse der Finanzmärkte, um fundierte Entscheidungen über Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu treffen. Ich bin ein risikobewusster Trader, der jedoch auch Chancen erkennt. Ich bin in der Lage, sowohl in bullischen als auch in bearishen Märkten erfolgreich zu handeln. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre