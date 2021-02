TobiasRommel

Bereits vor über 20 Jahren habe ich mein erstes eigenes Fondsdepot verwaltet. Über die Jahre hinweg habe ich mich in diversen anderen Analagestrategien und Märkten versucht. Im Jahre 2009, während meines Elektrotechnik-Studiums in der Fachrichtung Nachrichtentechnik, belegte ich die Vorlesung "Aktien- und Immobilienmanagement", in welcher ich weitere Grundfertigkeiten erlernte. Im Rahmen meiner Promotion analysierte ich unter anderem (Radar)Signale und erkannte einen starken Bezug zwischen den Kursen an der Börse und statistischer Signalverarbeitung. Im Jahr 2014 erfolgten die ersten automatisierten Kursanalysen sowie die vollautomatische Datenabfrage mittels API Schnittstellen. Seit 2020 programmiere ich für mich privat erfolgreiche Handelsstrategien unter Zuhilfenahme Künstlicher Intelligenz. mehr anzeigen

