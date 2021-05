tomcatania

Ich bin allwissend, kaufe nur teure Fonds, die seitwärts laufen. Ich kann den MSCI World nicht outperformen, aber sicher nächstes Jahr ¯\_(ツ)_/¯ ( ͡° ͜ʖ ͡°) Dirk unser im Himmel, geheiligt werde dein Fonds. Dein Crash komme. Deine Untergangsprophezeiung geschehe, wie in deinen Vorhersagen so in den Finanzmärkten. Unser täglich Put gib uns heute. Und vergib uns unsere Calls, wie auch wir vergeben unseren Emittenten. Und führe uns nicht zum Optimismus, sondern erlöse uns von den Bullen. Denn dein ist unser Geld und unser Autismus und die Zuwächse in Short-Positionen. Premium. mehr anzeigen

