> 3 Jahre Erfahrung mit dem Handel und der Auswahl renditestarker Investmentmöglichkeiten im Aktienumfeld. Einstieg in Aktieninvestments aus eigenem Interesse am Vermögensaufbau und Interesse daran auf analytische Art und Weise die Gewinner von morgen zu finden. Nach mittlerweile knapp 3 Jahren in der Investmentwelt konnte ich durch das verwendete System einige Unternehmen mit Gesamtrenditen jenseits von 500% identifizieren, ins Portfolio nehmen und auch durch mit starken Schwankungen behaftete Zeiten am Aktienmarkt halten. Die aktuelle Marktlage ist für eine langfristige Anlagestrategie tatsächlich nur insofern wichtig, als dass sich die langfristigen Chancen zu nochmal deutlich reduzierten Preisen bieten. Ansonsten ist es Teil meiner Philosophie, dass zu jeder Marktlage mit langfristigem Fokus gute Investitionschancen zu finden sind. Zum aktuellen Zeitpunkt befasse ich mich ca. 5-10 Stunden sehr gezielt damit vielversprechende Firmen für meine Watchlist zu identifieren. Sobald dann Budget für weitere Investments zur Verfügung steht wird dieses nach und nach in diese Firmen oder Firmen des bestehenden Portfolios investiert. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: Keine Erfahrung