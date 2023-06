TradelookEugen

Der Gründer und Geschäftsführer der Plattform Tradelook.de Eugen ist bereits seit über 12 Jahren an der Börse tätig. Nach seinem BWL-Studium mit Schwerpunkt Controlling (B. A.) erlernte er die Zahlenanalyse und entfaltete so seine Leidenschaft für die Börse. Die Recherche nach neuen Trends und die Charts-Analyse sind seine Fachgebiete. Durch seine Aufgaben im Controlling konnte er die Unternehmen, in denen er tätig war, schnell durchleuchten und sehen, wo etwas schiefging. Als Familienvater ist er sich seiner Verantwortung für die Zukunft sehr bewusst und steht für das Siegel „Verantwortungsvoll miteinander“. Den Mitgliedern der Plattform Tradelook.de steht er als Mentor zur Seite. Wir handeln Wachstumsaktien, Dividendenaktien aber auch Hebel-Optionsscheine. #GernPerDu mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre