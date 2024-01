Pascal Rauls

Nach einer Bankausbildung in 2005-07 habe ich ab 2008 angefangen mit dem Investieren an der Börse. Die ersten Trades kurz vor der Finanzmarktkrise haben mich direkt in turbulente Zeiten gespült. Das Fieber Börse hat mich aber seitdem nicht los gelassen. Mit der zeit habe ich mich sowohl mit der Welt der Value Investing Ansätze als auch mit der Charttechnik befasst, sodass ich aus einem breiten Repertoire an Ansätzen mein Portfolio versuche zu managen. Dass ich in den letzten beiden Jahren auch Coaching und Trading Ausbildungen gebucht und erfolgreich beendet habe, rundet meine Kompetenzen ab. Mit dem Aufbau des Wikifolios ab 2024 möchte ich Anlegern, die nicht so viel Zeit haben sich täglich mit den Märkten auseinander zu setzen, die Möglichkeit geben an meinen Erfahrungen und Expertisen zu partizipieren. In den in den wikifolios enthaltenen Positionen kann ich auch privat investiert sein. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre