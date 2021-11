Dennis Smith

Angefangen hat alles 1998 durch ein Freund meines Vaters, der hatte damals schon bei Onvista gehandelt, zu der zeit war ich junge 18 Jahre, ich hatte die Börse entdeckt, aber von tuten und blasen keine Ahnung. Denn Nutzfahrzeughandel war mein Geschäft, im Handel bin ich schon mein Leben lang gewesen. Trotzdem bin ich immer wieder auf die Börse gestoßen und verstand auch immer mehr was diese Börsen Leute da brabellten, somit wurde ich immer aufmerksamer (2006) habe ich dann mit Echtgeld Konten begonnen, aber schmerzlich musste ich erfahren, das alles nicht so einfach ist wie ich dachte. Aber ich habe nicht aufgegeben und viel gelesen und mich mit dem Thema Börse viel beschäftigt sowie sehr gute Leute Kennengelernt die mir sehr viel Wissen vermittelten. Endgültig zum Trading bin ich Ende 2008 gekommen mit CFD Aktien / Forex. 2010 fing ich erst an gewinne einzufahren, mittlerweile also seit 2013 bin ich Komplett umgestiegen auf Aktien, Optionsscheine sowie Futures & ETF's aber auch CFD gehören immer noch zu meinen Skills Ich übernehme keine Haftung für Verluste die durch mein wikifolio entstehen kann. Meine Kommentare sind keine Trading Empfehlungen und ohne Gewähr und Garantie. mehr anzeigen

