Ralph Becker

Ich beschäftige mich privat und beruflich seit mehr als 30 Jahren mit der Börse. Nach einigen Jahren in der Wertpapierabteilung einer regionalen Bank hat es mich in die Schiffahrt gezogen und ich habe ein Reedereilogistik Studium absolviert. Da ich mich seitdem täglich beruflich mit Schifffahrt beschäftige habe ich meine Leidenschaft fuer Börse und die maritime Branche in der ich mich bewege kombiniert und gemäss dem Rat von Warren Buffet (only invest in companies you understand) meine Aktienanlagen auf Schiffahrt fokussiert. Seitdem ich das getan habe bin ich wesentlich erfolgreicher an der Börse. Mit diesem Wikifolio möchte ich meine Anlageentscheidungen transparent machen und jeden der interessiert ist daran partizipieren lassen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre