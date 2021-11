Ronald Hummel

Ich handle seit mittlerweile 20 Jahren mit allen Arten von Wertpapieren an verschiedenen Börsen. Dabei habe ich einige Jahre mit einer befreundeten Investmentverwaltung im Futurehandel Erfahrungen gesammelt. Ich bin seit langer Zeit überzeugter technischer Analyst und habe mein Handwerkszeug von einem Freund und Geschäftsführer eine Aktienclubs gelernt und durch Selbststudium über Jahre ausgebaut. Meine Anlageentscheidung ist daher in erster Linie von technischen Gesichtspunkten geprägt, da sie alle verfügbaren Informationen einpreist und emotionslos ist. Ich eröffne das Wikifolio vielleicht nicht in einer optimalen Markphase, da wir uns in fast allen Märkten in der Nähe der Alltimehigh bewegen und ich daher eher mit Seitwärts und fallenden Märkten rechne. Risikohinweis / Disclaimer: Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiere können einer hohen Volatilität unterliegen. Diese kann in einzelnen Fällen zu erheblichen Verlusten führen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität