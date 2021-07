Daniel Hänsch

Im Jahr 2008 bin ich erstmals mit Aktien in Berührung gekommen. Damals lautete meine Strategie schlicht und einfach "bekannte Aktien kaufen". Durch den Einstieg kurz nach der Finanzkrise brachte diese Strategie auch den gewünschten Erfolg. Durch das schnell gestiegene Interesse am Börsengeschehen habe ich im Laufe der Zeit viele andere Instrumente probiert (z.B. Fonds, ETFs, Hebelzertifikate, CFDs, Optionsscheine) und meine Erfahrungen gesammelt. Zu Beginn war der Erfolg durchaus überschaubar, jedoch kann ich mittlerweile behaupten, dass ich in Summe ein positives Tradingergebnis erzielt habe. Meinen Zeitaufwand für meine Börsenaktivitäten möchte ich in einem vernünftigen Rahmen halten - derzeit in etwa 1 Std./Tag. Ich würde mich selbst als erfahrener Hobbyinvestor bezeichnen, der sich mittlerweile hauptsächlich mit der Analyse und Bewertung von Aktiengesellschaften beschäftigt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre