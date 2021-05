Denis Schischkin

Beschreiben Sie, Ihre Erfahrungen mit Wertpapieren... Erfahrungen mit Aktien habe ich seit etwa zwei Jahren. Da ich im Daytrading aktiv bin, sind mir Aktien als Investment nicht fremd. Beschreiben Sie, wie Sie zum Handel mit Wertpapieren gekommen sind... Zum Anlegen bin ich durch Anlageideen und als Altersvorsorge gekommen. Beschreiben Sie, welche Trading-Erfolge haben Sie in der Vergangenheit gehabt... Durch die Trading-Erfolge, wurden Erfahrungen gewonnen und Geld verloren. Beschreiben Sie, Ihre Gedanken zur aktuellen Marktlage... Die Marktlage ist Stabil an Wirtschaften. Die Zukunft bleibt fast wie davor auch: effizient, effizienter, am effizientesten = Gewinner. Mit einem unterschied zu früher, nicht mehr um jeden Preis. Beschreiben Sie, wie viel Zeit sie für Ihre Handelsidee aufwenden... Meine Handelsideen werden Grundsätzlich aus Unterschiedlichen Aspekten entschieden. Chancen in der Zukunft. Potenzial am Markt. Konkurrenz am Markt. Technische Analyse vom Chart und aktuelle Neuigkeiten in dem Bereich, vom Unternehmen. Es ist geplant die Punkte ab zu arbeiten um eine Entscheidung dann zu fällen. Vielen dank für Ihr Vertrauen! mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Guter Kommunikator