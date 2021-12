Andreas Prüß

Mit der Börse und dem Handel von Aktien/Derivate beschäftige ich mich nebenberuflich seit ca. 25 Jahren. Da mir im wesentlichen die Zeit fehlt, um eine fundamentale Auseinandersetzung mit der zukünftigen und zu erwartenden Entwicklung einzelner Aktien zu betreiben, möchte ich die Auswirkungen anderer Akteure am Markt nutzen. In den Charts der Aktien stecken meiner Meinung nach die Erwartungen der Investoren. Da nicht alle Akteure gleichzeitig zu denselben Schlüssen kommen, können sich Trends herausbilden. ----------------------- Angabe gemäß der Lizenzvereinbarung für Veröffentlichungen von Musterdepots auf wikifolio.com: "Sollte der Lizenzgeber Finanzinstrumente, die im wikifolio-Musterdepot enthalten sind oder sein können, selbst handeln oder beabsichtigen zu handeln, hat er dies gegenüber der Gesellschaft unverzüglich bekanntzugeben und auf wikifolio.com zu veröffentlichen." In den von mir erstellten wikifolios enthaltenen Positionen kann ich auch privat investiert sein. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre