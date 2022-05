Arthur Glaser

Ich habe bereits im Alter von 16 Jahren mein erstes Buch über Kostolany gelesen und war von da an fasziniert von den Finanzmärkten. Als Abiturient (Wirtschaftsgymnasium) habe ich mein Interesse für die Börsen intensiviert und mit dem Erwerb meines ersten Fonds auch die ersten "Gehversuche" im Investieren unternommen. Während meines Studiums habe ich dann meinen Anlagehorizont auf Direktinvestments in Aktien und Hebelzertifikaten erweitert. In dieser Zeit habe ich den Trendfolgeansatz als optimale Strategie entdeckt und auch für meine Entscheidungen weiterentwickelt. Gerade die Anfänge mit Hebelzertifikaten haben mir vor Augen geführt wie wichtig Risiko- und Moneymanagement sind. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre