Daniel Linne

Herzlich Willkommen auf meinem Trader-Profil, ich befasse mich seit Ende der 90er Jahre mit dem Thema Börse. Angefangen habe ich mit Fonds, die ich damals über einen Anlageberater bei meiner Bank gekauft habe. Durch die Dotcom-Krise haben diese Fonds stark an Wert verloren, was mich skeptisch gemacht hat. Somit habe ich angefangen, mich selbst mit Aktien zu beschäftigen und mich auf aussichtsreiche Einzeltitel (Stock-Picking) konzentriert, da in einem Fonds bzw. in einem Index leider nicht nur gute Werte sind, sondern zum Großteil (zu ca. 60-70%) auch erhebliche "Kapitalvernichter". Daraufhin habe ich die Vorliebe für Trendaktien entdeckt, die schon seit Jahrzehnten in stabilen Aufwärtstrends verlaufen. Dahinter stehen nicht selten bekannte Marken. Es gibt jedoch auch viele TOP-Werte, die den meisten deutschen Anlegern nicht bekannt sind und die ebenfalls seit vielen Jahren eine beachtliche Performance aufweisen. Ich begleite diese Trends sowohl mit Aktien, als auch mit Long-Hebelzertifikaten (zeitlich unlimitierte K.O.s mit moderatem Hebel), um die Performance noch weiter zu optimieren. Ich nutze für die Bewertung der Aktien sowie für den Ein- und Ausstieg die technische als auch die fundamentale Analyse. Meine Methoden haben in den vergangenen Jahren kontinuierlich hohe Gewinne eingefahren und werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft den breiten Markt outperformen. Schauen Sie einfach in meine wikifolios, dort verfolge ich für verschiedene Anlegertypen jeweils passende Strategien: Ich würde mich freuen, Sie als Anleger begrüßen zu dürfen und Sie auf meiner Reise durch die Welt der Trends mitzunehmen. Mit trendfreudigen Grüßen Trendfriend 2017 Risikohinweis: Die in meinen Musterdepots (wikifolios) vorgestellten Wertpapiere und Zertifikate unterliegen Kursschwankungen. Im Extremfall ist auch ein Totalverlust möglich. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ich weise außerdem daraufhin, dass ich jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten kaufen sowie auch verkaufen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste wird ausgeschlossen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Wertpapierprospekte der einzelnen wikifolios. mehr anzeigen

