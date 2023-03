Robert Holle

Guten Tag liebe Aktien-Liebhaber, im Jahr 2009 hatte ich meine ersten Kontakte mit der Börse und seit 2012 bin ich aktiv an der Börse unterwegs. Persönlich investiere ich bevorzugt in CFD-Kontrakte und desweiteren handel ich noch mit Aktien und Optionsscheinen. Meine bzw. aufgegriffene Handelsideen übersetzte ich generell auf Excel-Tabellen um möglichst keine persönlichen Gefühle, wie die Gier und die Angst, zuzulassen. An diese Tabellen, welche mir alles vorgeben, versuche ich mich strikt zu halten. Daraus folgend lege ich besonders großen Wert auf die Technische Analyse, wie für klare Regeln. Ebenso findet ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess statt. Mit welchem ich versuche bestimmte Marktsituationen oder Sonstiges technisch zu bestimmen und somit die Performance zu verbessern. Mein persönliches Ziel liegt darin eine Strategie zu fahren, welche langfristig durch sämtliche Zeiten eine sichere Rendite abwirft. Bis jetzt konnte mich noch keine andere technische analytische Strategie so überzeugen wie die des "Relative Stärke Index nach Levy". Daher beruhen bisher alle meine veröffentlichten Ideen auf diesem Konzept. Frohes anlegen, euer TrendsetterXY mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre