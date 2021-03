Övün Sever

Ich bin 46 Jahre alt und handele seit über 20 Jahren mit Aktien und Derivaten. Der Auslöser war vielleicht, wie bei Vielen, ein Gewinn als Schüler beim Planspiel Börse der Sparkassen. Einmal infiziert habe ich versucht soviel wie möglich über die Wertpapiermärkte zu lernen und Wissen und Erfahrung aufzubauen. Nach der Schule habe ich ein Studium der Wirtschaftswissenschaften begonnen und mit Diplom abgeschlossen. Bereits während des Studiums habe ich viele Wertpapiere an verschiedenen Börsen gehandelt und auch Erfahrung sammeln können, nicht ganz ohne Erfolg, so dass ich auch heute noch dabei bin. Gerade auch schwierige Phasen in Krisen waren im nachhinein sehr prägend für mein -wie ich denke- rationales und nüchternes Anlageverhalten heute. Mein Wikifolio Engagement habe ich aus Neugier und auch Spaß begonnen und bin von dem Konzept des Social Investing sehr angetan und freue mich ein Teil davon sein zu können. mehr anzeigen

