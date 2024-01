Vollblutbörsianer, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Im Berufsleben war ich bisher unter anderem und fast ausschließlich im Ausland tätig als Portfolio Manager, Wertpapier-/ Derivatehändler, Research Analyst und Risiko Manager bei internationalen Banken und Fondsgesellschaften. Ich bin registriertes Mitglied der DVFA. Beeinflusst wurde ich hauptsächlich durch Bücher von Peter Lynch, Warren Buffett, Ken Fisher, Jeremy Siegel, Jim Collins und William O'Neil. Mein #1 Wikifolio "Invest Only In The Best!" ist nicht eines von Vielen, sondern wurde von mir direkt von Anfang an veröffentlicht und richtet sich an Langfristanleger. Daher wurden auch die Gebühren auf das absolute Minimum gesetzt, denn langfristig beeinflussen diese die Performance sehr stark. Mein #2 Wikifolio "Story Stocks" richtet sich nur an spekulative Investoren, die langfristig an die Megatrends High-Tech und Health-Care glauben. Dieses Portfolio ist wesentlich konzentrierter und volatiler. --- Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser von o.g. Beitrag kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) und sonstigen Wertpapieren halten. Der Verfasser übernimmt zudem keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Verfasser weist außerdem darauf hin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Risikohinweis: Die in diesem wikifolio vorgestellten und gehandelten Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen. Im Extremfall ist auch ein Totalverlust möglich. Bitte beachten Sie das Wertpapierprospekt. Alle Aktien können vom Verfasser auch privat gehandelt werden. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre