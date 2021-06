Thomas Weiermann

Seit meiner Abiturzeit 1995 beschäftige ich mich mit Wertpapieren. Zeitintensiver jedoch erst so richtig seit ca. 7 Jahren. Angefangen hat alles wieder mit der technischen Analyse (Charts). Da ich jetzt als Familienvater und 40 Stundenarbeiter weniger Zeit habe mir jeden Tag Charts anzuschauen, bin ich eher auf der lang- bis mittelfristigen Zeitschiene unterwegs, so dass zwar regelmässig Charts geschaut werden, aber dann eben doch für den mittel bis langfristigen Trend. Das Finanzgeschehen wird natürlich täglich verfolgt, genauso wie die Weltpolitik. Sicherheit und Werterhalt sind mir sehr wichtig, jedoch soll bei einem Investment in Wertpapiere auch eine ordentliche Rendite erzielt werden. Somit suche ich nach einem guten Chance Risiko Verhältnis. Je nach Marktlage kann es auch vorkommen, dass die Aktienquote weit zurückgefahren wird. Ziel ist es kontinuierlich die Werte zu steigern und das Risiko überschaubar zu halten. Meine bislang erstellten wikifolios unterscheiden sich grundsätzlich in drei Klassen: 1. Bonuszertifikate 2. Aktien, ETFs und alles andere 3. Dachwikifolio Mit den Bonuszertifikaten soll bei wenig bis moderatem Risiko versucht werden eine vernünftige Rendite zu erzeugen die sowohl bei steigenden als auch fallenden Dax-Kursen realisiert werden soll. Die anderen Wikifolios unterliegen nicht so strengen Regeln. Das Investment Bonus Kurzläufer wikifolio liegt mir besonders am Herz, da mit wenig bis moderatem Risiko eine ordentliche Rendite möglich ist, wenn man entsprechende kürzer laufende Bonuszertifikate über das Jahr hinweg pickt. Bonus Kurzläufer Spekulativ ist ähnlich Bonus Kurzläufer nur sind die Abstände zu den Barrieren bei weitem enger gesteckt so dass mehr Rendite aber auch mehr Risiko vorhanden ist. Zertifikatwerte Defensiv 3 Mon ist auf ganz große Sicherheit ausgelegt mit entsprechend geringerer Rendite p.a. da die Barrieren mehr als großzügig gewählt werden. Das Dachwikifolio Dynamische Verteilung Marktlage beinhaltet zu großen Teilen meine eigenen wikifolio aus dem Zertifikatebereich. Je Marktlage werden jedoch Anteile in wikifolio verschoben die einen hohen Aktienanteil besitzen um so eine höhere Rendite zu erwirtschaften. Je besser die Marktlage je höher der Anteil. Die Anlagestrategie Weltweit sucht nach guten Chance Risiko Märkten und investiert dann über Fonds oder ETFs in den entsprechenden Markt. Safty Dividend with Chance mischt Aktien/Fonds/ETFs mit solider Dividenrendite mit aussichtsreichen Titeln, die dann noch einmal den Rendite Kick geben. Dadurch aber auch etwas erhöhtes Risiko. Bonus oder Reversebonuspapiere können das Wikifolio unterstützen. Die geschlossenen wikifolio liefen nicht so wie vorgestellt oder kalkuliert. Zu dem Zeitpunkt war mir noch nicht klar, dass sie für immer zu sehen sind. Aus Erfolglosigkeit habe ich diese geschlossen. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität Forschungsteilnehmer