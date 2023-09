Value4Life

Ich bin aktuell als Aktienanalyst für eine angesehene deutsche Value-Fondsboutique tätig, aber meine Begeisterung für das Investieren begann vor knapp 15 Jahren während meiner Schulzeit. Es war die Biografie von Warren Buffett, einem der einflussreichsten Investoren aller Zeiten, die mich in die Welt des Investierens gezogen hat und meine Leidenschaft für diesen Bereich entfachte. Seitdem habe ich unzählige Bücher über das Investieren verschlungen, Jahresberichte von Unternehmen studiert und jeden verfügbaren Wissensbrocken aufgesogen. Das Lesen und Lernen über Investitionen wurde zu meinem ständigen Begleiter und trieb mich an, immer mehr zu erfahren und besser zu werden. Besonders geprägt haben mich die Werke von Mohnish Pabrai und Gautam Baid. Pabrais Ansatz des "Clonens" von erfolgreichen Investoren und das gründliche Verständnis der Investmentprozesse großer Denker haben meine eigene Investmentstrategie beeinflusst und verfeinert. Gleichzeitig half mir Gautam Baids Betonung der psychologischen Aspekte des Investierens, meine emotionale Intelligenz als Investor zu entwickeln. Investieren ist für mich nicht nur ein Job; es ist meine Leidenschaft, mein Hobby und meine Lebensweise. Die intellektuelle Herausforderung des Marktes, die ständige Möglichkeit, dazu zu lernen und sich zu verbessern, treiben mich an. Werthaltigkeit inmitten der Unbeständigkeit des Finanzmarktes zu finden, ist für mich nicht nur eine Aufgabe, sondern eine echte Mission. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre