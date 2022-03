Maxime Royes

Hallo, mein Name ist Maxime und ich freue mich, dass du den Weg zu meinem Profil gefunden hast! Mit der Börse bin ich erstmals über Freunde während meines Bachelorstudiums (Umweltwissenschaften) in Kontakt gekommen. Ein eher holpriger Start hat mir anschließend dabei geholfen meine Leidenschaft für Aktienbücher und ergänzende Bereiche, z. B. Neuropsychologie oder Wirtschaftsgeschichte, zu entdecken. Heute (März 2022) kann ich auf 5 Jahre Börsenerfahrung zurückblicken. Ergänzend dazu absolviere ich gerade ein wirtschaftliches Masterstudium mit den Schwerpunkten Quantitative Finanzwirtschaft und Immobilienwirtschaft. Bei der Analyse orientiere ich mich nicht an einer spezifischen Methodik, wobei mich von allen populären das Value-Investing am meisten überzeugt. Mein Entscheidungsprozess basiert vielmehr auf den Erfahrungen großartiger Investoren bzw. Autoren, wie z. B. Warren Buffet, André Kostolany, Charles Munger oder Jim Rogers. Um meine Anlagephilosophie mit einem erweiterten Zitat von George Soros in einem Satz zu beschreiben: "Wer an die Quelle gelangen will, muss gegen den Strom schwimmen. Ich bin aber vorsichtig, ich könnte ertrinken." Zum Abschluss: Mein persönliches Anliegen ist es junge Anleger, egal welchen akademischen oder beruflichen Hintergrundes, zu motivieren selbst an der Börse aktiv zu werden. Dazu möchte ich mit Wikifolio aufzeigen, dass man auch ohne Kontakte im Investmentbereich, ein entsprechendes Studium oder jahrelange Arbeitserfahrung überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen kann und auch bereits mit kleinem Kapitaleinsatz signifikante Zuwächse möglich sind. -- Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Anleger kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Anleger übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Anleger weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. mehr anzeigen

