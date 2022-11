virtualvoid

Ich bin seit 2008 an den Börsen aktiv. Anfangs mit geringen Summen und wenigen Positionen, aber wie das so ist, wurde mehr und mehr bis ich mittlerweile einen Punkt erreicht habe, wo ich vielleicht nicht mehr nachlegen sollte. ;) Von Fonds und den meisten ETFs halte ich eher weniger, wobei ich andererseits doch einige Robo-Advisor Anbieter nutze, hauptsächlich mit höherem Anteil an Anleihen. Zur Diversifizierung vom normalen Portfolio sollte es auch nicht schaden. Zusätzlich bin ich im Crypto Defi-Umfeld auf verschiedenen Blockchains unterwegs, das aber mehr zum Spaß und mit im Verhältnis sehr geringen Summen. Beruflich in der der IT-Branche, von daher ganz guten Draht und Infos zu Tech-Werten, wobei ich mich bei meiner Aktienauswahl keinesfalls darauf beschränke. In meinem privaten Portfolio machen Tech-Werte irgendwo zwischen 1/4 und 1/3 aus. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre