VossInvest

Als Elektroingenieur im Bergbau habe ich meine Leidenschaft für den Finanzmarkt entdeckt und mich in den letzten fünf Jahren intensiv mit Aktien auseinandergesetzt. Was einst als Hobby begann, hat sich zu einer bedeutenden Erfahrung entwickelt, die meine Fähigkeiten im Aktienhandel geprägt haben. Täglich verfolge ich den Aktienmarkt mit großer Begeisterung und halte mich über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden. Meine Leidenschaft für das Thema spiegelt sich auch in meinem Interesse an Börsenliteratur wider, die ich gerne studiere. Durch diese Lektüre habe ich verschiedene Strategien zur Profitmaximierung gesucht, die über die sicheren und guten Performance von ETFs hinausgehen. Meine Vorbilder, Ray Dalio und Peter Lynch, haben meine Denkweise und Herangehensweise an das Investmentgeschäft stark beeinflusst. Ihre innovativen Ansätze und ihre Fähigkeit, außergewöhnliche Renditen zu erzielen, haben mich inspiriert und ermutigt, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich betrachte meine Arbeit als die perfekte Verbindung meiner technischen Kompetenzen als Elektroingenieur und meiner Begeisterung für den Aktienmarkt. Durch meine fundierten Kenntnisse der Finanzmärkte und meine analytischen Fähigkeiten kann ich Chancen erkennen und eine umfassende Risikobewertung durchführen. Mein Ziel ist es, durch eine Kombination aus fundierter Analyse, aktiver Portfolioverwaltung und der Nutzung verschiedener Strategien eine überdurchschnittliche Rendite für uns zu erzielen. Ich bin davon überzeugt, dass durch sorgfältige Auswahl von Einzelaktien und das durch langfristiger Anlage in Qualität und Wachstum eine Outperformance erzielt werden kann. Dazu muss allerdings auch Langfristig (länger als drei Jahre) investiert werden. Alles darunter sind für mich nicht prognostizierbare Marktschwankungen. Mit meiner Erfahrung, meinem Engagement und meiner Begeisterung für den Aktienmarkt stehe ich bereit, um meine finanziellen Ziele zu erreichen, mit ihnen zu teilen und ihr Vertrauen zu verdienen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre