Ich habe 10 Jahre Erfahrung im Wertpapierhandel mit Aktien und Hebelprodukten. Verschiedene Bücher von Kostolany haben mich für die Börse begeistern können. Meine Erfolge basieren auf dem Wissen um Technologien und Marken. Ich bin in der Lage ein Unternehmen an Hand Ihrer Zahlen zu bewerten. Ich kann Charts analysieren und in meine Bewertung einfließen lassen. Ich wende ca 2 h am Tag für meine Aktivitäten auf. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre