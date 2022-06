Dr. René-Ojas Woltering

Finanz-Professor und passionierter Anleger mit klarem Fokus auf Aktien (long-only). Ich habe mich bereits während des Studiums und meiner Doktorarbeit intensiv mit Anlagestrategien auseinandergesetzt. Ergänzend konnte ich umfangreiche praktische Erfahrungen im aktiven Portfoliomanagement bei führenden Investmentgesellschaften Europas sammeln. Des Weiteren ist mein Investmentstil geprägt durch das Selbststudium der Investmentstile legendärer Investoren wie Warren Buffett, Charlie Munger, oder Masayoshi Son. Ich habe mir das Ziel gesetzt den Markt mit meiner persönlichen Anlagestrategie deutlich zu schlagen. Dabei verfolge ich einen sehr langfristigen Anlagehorizont. Vorzugsweise investiere ich in Aktien mit hervorragenden Wachstumsaussichten, die ihr Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft haben. Dabei sollen die Unternehmen aber schon profitabel sein oder einen klaren Pfad zur Profitabilität aufweisen. Zusätzlich sollen die Unternehmen zu einem attraktiven Preis handeln. Im gegenwärtigen Marktumfeld erscheint mir mit dieser Anlagestrategie eine durchschnittliche jährliche Rendite von 20% p.a. erzielbar. Ich bin davon überzeugt, dass ein konzentriertes Portfolio, bestehend aus den besten Anlageideen, der Schlüssel dafür ist den Markt dauerhaft zu schlagen. Es ist für mich wenig überraschend, dass es kaum Aktienfonds gibt, die dauerhaft den Markt schlagen, da Aktienfonds im Schnitt 100 Aktien halten. Dabei stellt sich schon bei nur 10 Aktien ein starker Diversifikationseffekt ein, jedoch liegt das Renditepotenzial deutlich höher, da man nur in die vielversprechendsten Ideen investieren kann und kein Renditepotenzial aufgeben muss, weil man durch die Anlagekriterien dazu verpflichtet ist, auch noch in seine hundertbeste Geld zu investieren. Das Risiko kann dadurch begrenzt werden, dass die ausgewählten Aktien nur ein geringes Verlustpotenzial aufweisen, für den Fall dass sich die Dinge nicht wie erhofft entwickeln. Außerdem ermöglicht ein fokussiertes Portfolio bei allen Aktien "dem Gras beim Wachsen zuzusehen." Somit kann bei unerwarteten Entwicklungen sehr frühzeitig gegengesteuert werden. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität