Benjamin Weber

Meine Erfahrung in Sachen Wertpapieren reicht bis zu meinem 18. Lebensjahr zurück als ich damals begann mich mit der Thematik zu beschäftigen und erste praktische Erfahrungen sammeln konnte. Mit den Jahren konnte ich meine Kenntnisse durch Weiterbildung in Form von Seminarbesuchen und Fachliteratur vertiefen und habe mich mit nachhaltigem Erfolg auf meines Erachtens nach stabile und überdurchschnittlich performante Werte fokussiert. Meine Herangehensweise ist hier in der Regel immer die gewesen, dass ich Titel gewählt habe, die seit mindestes zehn Jahren einen stabilen Aufwärtstrend verzeichnen und dabei eine überdurchschnittliche Performance aufweisen. Mit dieser Strategie habe ich durchweg eine Ergebnis-Serie vollzogen auf die ich zufrieden zurück blicken kann! mehr anzeigen

