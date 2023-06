Johannes Josef Dückers

Ausgebildeter Textiltechniker, über 30 Jahre in Leitender Position bis zum Werksleiter in einem mittelständischen Betrieb mit 250 Mitarbeiter Seit dem Weihnachtsfest 1985, als mir meine Frau eine Originalaktie der Fa. Hoechst AG im Wert von 200 DM geschenkt hat, lässt mich die Börse nicht mehr los. Ab diesem Zeitraum, also seit mehr als 29 Jahre, werden von mir Kurse täglich verfolgt. Meinen Schwerpunkt habe ich direkt auf Charts gelegt, da dort größtenteils die fundamentalen Daten schon berücksichtigt sind. Als ich dann vor ca 10 Jahren das Buch von Thomas Müller „Gewinne mit Börsenzyklen“ gelesen habe, wurde mein Grundgedanke auf das zyklische Geschehen an der Börse gelenkt und ist bei mir seither stark ausgeprägt. Es ist schon sehr beeindruckend, wie zutreffend Börsenzyklen sind. Daher werden im Wikifolio Musterdepot Grundideen der Börsenzyklen mit berücksichtigt. Insbesondere sollten die Investitionen im Zeitraum November - April stark in Long und von Mai – Oktober schwerpunktmäßig in Short investiert werden. Der Schwerpunkt liegt im Handel mit OS, soweit keine OS vorliegen wird alternativ auch in Zertifikate invertiert. Dabei werden Trend.- und Momentum Aktien bevorzugt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre