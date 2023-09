Yvonne Lehmann

Ich bin 38 Jahre alt und handle seit 2014 mit Wertpapieren. Ursprünglich bin ich an die Börse gekommen, weil ich damals aufgrund negativer Erfahrungen mit Finanzberatern, mein Geld in meine eigenen Hände nehmen und für mein Alter vorsorgen wollte. Ich habe ganz klassisch mit Fonds und ETFs angefangen. Über die Jahre begann ich mich zunehmend für Aktien zu interessieren und nach ein paar Weiterbildungen in diesem Bereich, wagte ich mich an die Einzeltitel heran. Inzwischen strebe ich zeitnah die finanzielle Freiheit an, so dass ich in meinen "echten" Depots überwiegend wachstumsorient handle, was bisher gut funktioniert. mehr anzeigen

