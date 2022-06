Daniel Pribil

Ich interessiere mich schon lange für die Börse. Lange habe ich nur in Fonds investiert. Seit einigen Jahren investiere ich auch in Einzelwerte. Meine Informationen hole ich über die Tagespresse und das www ein. Beim kurzfristigen handeln ist der Erfolg meiner Meinung nach oft vom Zufall abhängig. Das Risiko dabei erachte ich als zu hoch. Daher möchte ich mittel bis langfristig an meinen Positionen festhalten. Den Markt zu Timen erachte ich demzufolge als schwierig bis kaum möglich. Trotzdem kann ich der Versuchung nicht widerstehen. Dies mache ich indem ich den Cash Anteil erhöhe oder senke. Ganz aus Aktien auszusteigen erachte ich als nicht sinnvoll. Denn obwohl Propheten hochkunjuktur haben kennt die Zukunft niemand. Ich denke, dass das Aktiensparen langfristig die beste Möglichkeit ist sein Geld langfristig anzulegen. Der Anlagehorizont sollte dabei min 10 Jahre betragen. Denn in diesem Zeitraum ist die Garantie mit einem gut diversifiziertem Portfolio Geld zu verdienen sehr sehr hoch. Ein Anteil an Cash, der ausreicht die naschten drei Monate seinen Lebensunterhalt zu bestreiten sollte aber möglichst jeder auf der Seite haben. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre