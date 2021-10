Um die Jahrtausendwende wurde das Interesse für den Aktienmarkt geweckt. Wie so viele war auch ich damals vom „Neuer Markt“ bzw. NEMAX50 & AS begeistert, allerdings nie investiert. Das Interesse ist bis heute geblieben, aus der einstigen Euphorie allerdings Realismus geworden. Inzwischen bin ich selbst erfolgreich „gewinnorientiert“ in Aktien und Fonds investiert. "Life does not provide you with a challenge without at the same time giving you the ability to master it!" mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Guter Kommunikator