Meine Erfahrungen im Bereich der Kapitalmarktanlage sind bereits sehr Vielfältig insbesondere durch ein Betriebswirtschaftsstudium mit Ausrichtung auf das Bankwesen in Kombination mit einem dualen Studium bei einer der Top5 größten deutschen Banken. Seit Ende des Studiums in 2018 arbeite ich in einem Kapitalmarktbereich der Bank. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre