Moin, ich bin seit 1990 mit Aktien und Fonds aktiv. Nach dem ersten euphorischen Eleben mit dem Abheben der Technologiewerte habe ich beim Absturz rechtzeitig die Reißleine gezogen und konnte sicher landen. Ich habe auch die Bankenkrise 2008 und dem Einbruch der Märkte durch die Corona-Pandemie 2020 rechtzeitig begegnen können, in dem ich kurzfristig ausgestiegen bin. Meine Erfahrung zeigt, dass die tägliche Beobachtung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen und die tägliche Information der Aktienentwicklungen an den Börsen den Blick in die Glaskugel ermöglichen kann. Mein Ziel ist eine gute Rendite mit Wachstum und Dividenden zu erzielen. Die Strategie ist auf "buy and hold" ausgerichtet. Bei erkennbaren Krisen bin ich aber auch bereit abzuweichen. In Abwägung von Sicherheit und Chance verbinde ich Substanzwerte und Highflyer. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre