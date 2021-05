Liebe Leserinnen und Leser, es freut mich, dass ihr euch für die Person hinter diesem Wikifolio interessiert. Seit meinem 16. Lebensjahr beobachte ich begeistert das Marktgeschehen und investiere in Einzelwerte, welche ich verstehe. Mein Wissen über den Kapitalmarkt habe ich mir mithilfe von Büchern großer Investment-Vorbilder wie Peter Lynch, André Kostolany und Benjamin Graham angeeignet. Von Beginn an bin ich überzeugter Langfristanleger und habe ein Faible für organisch wachsende Unternehmen mit simplem Geschäftsmodell und ausführlichen Rezensionen auf Glassdoor. ;) Dieses Wikifolio wurde gegründet, um Familie und Freunden, die meine Begeisterung für das Thema Börse nicht teilen, die Möglichkeit zu bieten, an meinen Investitionen zu partizipieren. Mit der festen Überzeugung, dass eine diversifizierte Geldanlage unumgänglich ist, kann ich meine Performance hier transparent aufzeigen und durch überdurchschnittliche Ergebnisse überzeugen. Viele Grüße Leo mehr anzeigen

