Die Auswahl an Aktien ist riesig. Weltweit bieten rund 35.000 Aktiengesellschaften Beteiligungen an ihren Unternehmen an. Für private Investoren, sowie große und kleine Anleger, bietet die Börse also eine Vielzahl an Chancen ihr Vermögen mithilfe von Aktien zu vermehren und an der Börse Geld zu verdienen. In dieser Fülle an Möglichkeiten, jene Aktien zu finden, die am besten in das eigene Portfolio passen, ist jedoch eine knifflige Aufgabe.

Vor allem Einsteiger, die in Aktien investieren möchten, sehen sich dabei mit vielen Fragen konfrontiert: Wie wähle ich die besten Aktien für mein Portfolio aus? Woran erkenne ich, dass eine Aktie chancenreich ist? Anhand welcher Kriterien kann ich die richtige Aktie identifizieren? Was sind unterbewertete Aktien? Oder: Wie finde ich vielversprechende Unternehmen?