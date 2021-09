Für die Berechnung der Outperformance wurden drei auch auf wikifolio.com verfügbare ETFs von iShares auf NASDAQ, EURO STOXX und DAX herangezogen und in einem Portfolio gleich gewichtet. Für eine entsprechende Vergleichbarkeit wurden hierbei drei thesaurierende ETFs ausgewählt. Die drei zugrundeliegenden ETFs finden Sie auf wikifolio.com hier: NASDAQ ETF, EURO STOXX ETF, DAX ETF.

Mit 14.Oktober 2020 wurde hierzu ein Backtest erstellt. Dieser setzte mit Ende Februar 2017 und damit rund drei Jahre vor Erstellung des wikifolios an und ermittelte entsprechend die Performance des wikifolios „Top 50 Community Aktien M” gegenüber dem ETF Portfolio von Ende Februar 2017 bis zur Durchführung des Backtests am 14.Oktober 2020. In diesem Zeitraum erzielte das wikifolio “Top 50 Community Aktien” eine durchschnittliche Performance von 20,2% pro Jahr, das ETF Portfolio 8,5% pro Jahr. Beim Vergleich wurden hierbei für das ETF-Portfolio kalkulatorische Kosten von 0,7% p.a. (marktübliche Konditionen eines Robo Advisor), sowie im ETF-Portfolio und wikifolio 0,2% als Kostensatz für die Umschichtungen im Rebalancing in Ansatz gebracht.

Seit Ende Februar 2020 kann die Entwicklung des wikifolios Top 50 Community Aktien M direkt auf wikifolio.com nachvollzogen werden. Im Vergleich erzielte das dargestellte ETF-Portfolio im Zeitraum seit Ende Februar 2020 eine Performance von 13,4%. (Stand: 14.Oktober 2020)