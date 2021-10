Die €uro Akademie ist eine Aus- und Weiterbildungsplattform im Bereich Finanzen. Die drei Hauptziele der Akademie sind Lernen, Verstehen und Anlegen. Als erstes der unterschiedlichen Lernangebote wurde ein Einsteigerkurs zum Thema Börse mit dem Namen „€uro Investor“ von Finanzexperten speziell für die €uro-Akademie entwickelt. Dieser Online-Lehrgang richtet sich an Privatpersonen die kein oder wenig Vorwissen über Kapitalmärkte haben.

Als Teilnehmer am „€uro Investor“ sollen Sie dazu befähigt werden, eigenständig sinnhafte Anlageentscheidungen treffen zu können. Außerdem soll es Ihnen ermöglichen sich mit ihrem Finanzberater auf Augenhöhe verständigen können. Als Teilnehmer haben Sie jederzeit Zugriff auf die Lerninhalte am Desktop, Tablet oder Smartphone. Die komplexe Materie des Finanzwissens wird so aufbereitet, dass sie im Selbststudium angeeignet werden kann. Am Ende der Schulung gibt es eine Abschlussprüfung und als Teilnehmer erhalten Sie nach erfolgreichem Abschluss ein Abschlusszertifikat. Neben dem regulären Online-Kurs-Inhalt - in denen Praxisbeispiele enthalten sind - gibt es auch regelmäßige Praxis-Workshops, welche als Webinare abgehalten werden.