Vier Wochen wikifolio.com: Anleger investierten bereits 1,5 Million Euro

Wien, (29. August 2012) Social Media Anlageform wikifolio.com mit fulminantem Deutschland-Start. Die Social-Media-Anlageform wikifolio.com, vor vier Wochen in Deutschland gestartet, hat einen mehr als überzeugenden Start hingelegt. Nach nur 28 Tagen haben Anleger bereits über eineinhalb Millionen Euro in aus Aktien und ETF´s bestehende wikifolios investiert. Schon jetzt finden sich wikifolios für fast jeden Anleger-Geschmack: die Bandbreite reicht von hochgradig spekulativen High-Performance-wikifolios bis zu auf langfristiges Wachstum angelegte Strategien.

Bereits nach drei Wochen konnte die Social Trading-Plattform wikifolio.com in Deutschland die Schallmauer von 1 Million Euro an investiertem Kapital durchbrechen. Mehr als 2.000 User haben sich bereits registriert. Über 1.800 wikifolios (Handelsstrategien) wurden von der Anleger-Community bisher erstellt.

wikifolios mit Performance von bis zu plus 50 Prozent

Das aktuell in Sachen Rendite beste wikifolio „Momentum Trading“ erzielte in den letzten zwei Monaten eine Performance von plus 50 Prozent. Markus Strauch, der Ersteller dieses wikifolios, ist seit über 9 Jahren professioneller Händler und konnte mit seinem Fokus auf meist deutsche Aktien dieses beeindruckende Zwischenergebnis verbuchen.

Spannend auch der Trading-Ansatz des wikifolios „Antizyklische Chancen“ von Ralf Werner. Diese Strategie stützt sich auf die Theorie, dass Märkte zur Über- und Untertreibung neigen, die Kurse aber immer korrigiert werden. Die Trades des wikifolios erfolgen dementsprechend „antizyklisch“. Bisher wurde die Theorie erfolgreich in die Praxis umgesetzt: über 30 Prozent Rendite in drei Monaten sprechen eine deutliche Sprache.

Viele wikifolios auf nachhaltiges Wachstum ausgerichtet

Neben den renditeorientierten und damit auch risikoreicheren wikifolios finden sich viele auf nachhaltiges Wachstum ausgerichtete Investment-Strategien auf der Plattform. Dass man auch mit konservativer Trading-Ausrichtung bereits kurzfristig Erfolg haben kann, zeigt das Beispiel des wikifolios „Chancen Welt“, das auf Diversifikation in unterschiedlichsten Branchen setzt.

„Dass wir bereits nach drei Wochen über eine Million Euro Assets under Management in wikifolios hatten und dabei mehr als fünf Millionen Euro an Kapital bewegt wurden, ist eine wirklich schöne Überraschung“, sagt Andreas Kern, Gründer und Geschäftsführer der wikifolio Financial Technologies GmbH. „Seit dem Start wurden 1.800 wikifolios auf wikifolio.com angelegt. Auffallend ist der große Anteil an professionellen Tradern, die wikifolios für sich entdeckt haben. Auch viele Vermögensverwalter und Honorarberater interessieren sich für unsere Social-Media-Anlageform“, so Kern weiter.

wikifolio.com (www.wikifolio.com) startete mit 1. August 2012 in Deutschland. Auf wikifolio.com können Anleger eigene Handelsstrategien als „wikifolio“ veröffentlichen oder automatisch den Strategien erfahrener Trader folgen. Anleger profitieren von der Erfahrung langjähriger Trader, die auf wikifolio.com ihre Strategien veröffentlichen. Die Trader wiederum können mit einem wikifolio ihre Rendite verbessen und einen Track Record aufbauen. Jedes investierbare wikifolio hat eine Wertpapierkennnummer (ISIN) und ist bei allen führenden Banken und Online Brokern handelbar. wikifolio.com wird in Deutschland durch renommierte Unternehmen der Finanzbranche, nämlich die Lang & Schwarz AG (www.ls-d.de), die S Broker AG & Co KG (www.sbroker.de) sowie die OnVista Group (www.onvista.de) unterstützt.

So funktioniert wikifolio

Auf wikifolio.com veröffentlichen Trader ihre Anlagestrategien in sogenannten wikifolios. Anleger können in wikifolios investieren und folgen somit automatisch deren Trades. Durch eine enge Integration in Soziale Netzwerke sind wikifolios die erste echte Social Media Anlageform auf dem deutschsprachigen Markt. Nach der Veröffentlichung muss ein wikifolio „Stimmen“ der Community sammeln und eine redaktionelle Prüfung über sich ergehen lassen. Hat es diese Hürden genommen, bekommt es eine eigene Wertpapierkennnummer (ISIN) und wird damit bei führenden Banken und Online-Brokern handelbar.