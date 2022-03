wikifolio.com zweimal Nummer eins

Wien, (05. Februar 2015) Spitzenposition bei Euwax-Kundenorders mit Indexprodukten in 2014. „Number One Award“ für die beste österreichische Finanzinnovation auf deutschsprachigen Aktienmärktenwikifolio.com, Europas führende SocialTrading-Plattform, lag 2014 erstmals auch bei Kundenorders an der Euwax in Stuttgart vorne. Mit knapp 35.000 Orders wickelte der Emittent der wikifolio-Zertifikate, Lang & Schwarz AG, rund 25 Prozent des gesamten Handels mit Indexprodukten ab. Dies zeige, so wikifolio.com-Gründer und -CEO Andreas Kern, dass sich Social-Trading als eigene Anlageklasse durchsetzt und wikifolio.com eine führende Rolle am deutschen Finanzmarkt eingenommen hat.

wikifolio.com wurde außerdem als beste österreichische Finanzinnovation auf den Aktienmärkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit dem „Number One Award“ von Deloitte und Börse Social Network (BSN) ausgezeichnet. Geehrt wurden Unternehmen, die am Kapitalmarkt besonders erfolgreich sind oder im Ausland eine führende Rolle eingenommen haben. “Beide Auszeichnungen sind eine ideale Basis für unseren weiteren Ausbau. Wir werden uns nicht ausruhen: So werden wir in den nächsten Jahren rund 3 Millionen Euro in die Weiterwicklung der Plattform investieren.“