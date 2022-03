Top 10 Aktien auf wikifolio.com im Oktober

Wien, (05. November 2015) Seit April 2015 veröffentlicht wikifolio.com Monat für Monat die zehn meist gehandelten Aktien Deutschlands, Österreichs und der Schweiz auf der Social-Trading-Plattform. Dafür werden sämtliche Kauf- und Verkaufsaufträge des vergangenen Monats in allen publizierten wikifolios ausgewertet.

Deutsche Top-10-Aktien im Oktober - Volkswagen Vorzugsaktie bleibt an der Spitze, gefolgt von K+S

Während sich die VW Vorzugsaktie mit 1.335 Trades auf dem ersten Platz halten konnte, ist die VW-Stammaktie mit 533 Trades auf den achten Platz abgerutscht. Beide Aktien weisen einen leichten Kaufüberhang auf.

Alle Informationen zu Deutsche Top-10-Aktien im Oktober

Österreichische Top-10-Aktien im Juni - AT&S setzt sich an die Spitze: „Sommerchampion“ S&T AG rutscht auf wikifolio.com auf Platz zwei

Der Oktober brachte einen Wechsel an den Spitzenplätzen der meistgehandelten österreichischen Börsenwerte auf wikifolio.com mit sich. Die S&T AG, zuletzt drei Monate in Folge der Leader in dieser Wertung, verlor die Top-Position und rutschte auf den zweiten Platz. Das höchste Handelsvolumen der österreichischen Werte auf wikifolio.com erreichte im Oktober AT&S, wobei mit 63 Prozent die Kauforders überwogen. Die S&T AG verzeichnet sogar einen Kauforder-Anteil von über 77 Prozent des Transaktionsvolumens.

Alle Informationen zu Österreichische Top-10-Aktien im Oktober

Schweizer Top-10-Aktien im Oktober - Keine Veränderung auf den Spitzenplätzen

Auch im Oktober hat sich im Ranking der meist gehandelten Schweizer Aktien auf wikifolio.com wenig geändert. An der Spitze steht nach wie vor BB Biotech, gefolgt von Nestlé, Novartis und der Roche Holding.

Alle Informationen zu Schweizer Top-10-Aktien im Oktober