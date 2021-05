Social-Trading-Plattform wikifolio.com steigert Nutzerzahl um 50% und erweitert Vorstand

Die Social-Trading-Plattform wikifolio.com blickt auf eines der erfolgreichsten Jahre seit dem Start der Plattform im Jahr 2012 zurück. Um dem beständigen weiteren Wachstum des Unternehmens gerecht zu werden, hat die wikifolio Financial Technologies AG mit Jahresbeginn Sandra Gabler als CMO sowie Wolfgang Seidl als CTO in das Vorstandsteam rund um Gründer und CEO Andreas Kern bestellt.

Europas führende Online-Plattform für private und professionelle Trader konnte auch während des „Corona-Jahres“ 2020 ihren Wachstumskurs beschleunigen und verzeichnet im Vorjahresvergleich einen Anstieg der Nutzerzahlen um rund 50% auf über 2 Millionen Unique Visitors sowie eine Verdoppelung des Anlagevolumens in wikifolio-Zertifikaten. Den Anlegern stehen aktuell rund 8.500 wikifolios zur Verfügung, in deren zugehörige Zertifikate investiert werden kann. In das aktuell beliebteste wikifolio-Zertifikat sind rund 90 Millionen Euro investiert. „Das Jahr 2020 war ein wichtiger Meilenstein für die Aktienkultur im deutschsprachigen Raum. Unser Ziel für 2021 ist, diese Entwicklung weiter zu unterstützen“, sagt Andreas Kern, CEO von wikifolio.com. Insgesamt rechnet die Plattform auch dieses Jahr mit zweistelligen Wachstumsraten.

Vorstandsvergrößerung spiegelt Wachstumsstory

Mit der personellen Verstärkung durch die beiden neuen Vorstände Sandra Gabler als CMO sowie Wolfgang Seidl als CTO aus dem internen Management-Team begegnet wikifolio.com der dynamischen Marktentwicklung und bereitet sich auf weiteres Wachstum der Social-Trading-Plattform vor. „Es freut mich besonders, dass wir beide Vorstandspositionen mit erfahrenen Kollegen aus den eigenen Reihen besetzen konnten. Gerade im vergangenen Jahr ist das Interesse am Kapitalmarkt und die Bereitschaft privater Anleger, sich damit auseinanderzusetzen, deutlich gestiegen. Wir sind überzeugt, dass sowohl Unternehmen als auch Anleger von einer breiteren Aktienkultur profitieren können. Mit dem gesamten Team von wikifolio.com wollen wir diese Entwicklung daher weiter vorantreiben“, kommentiert Gründer und CEO Andreas Kern die Vorstandserweiterung.

Sandra Gabler (CMO) bringt langjährige Erfahrung im Bereich Marketing und Kommunikation bei wikifolio.com ein. Seit 2006 in der Digitalbranche tätig, verantwortete sie bei Parship als Country Director die Gesamtentwicklung der Märkte Österreich und Schweiz. Von 2014 bis 2016 leitete Gabler das internationale Online-Marketing bei paysafecard, einem weltweitem Markführer von Prepaid-Zahlungslösungen im Internet, bevor sie ihr Weg zurück zur Parship Elite Group führte. Hier zeichnete sie bis zu ihrem Einstieg bei wikifolio.com im Jahr 2019 für die Geschäftsentwicklung der beiden Marken Parship und Elitepartner in Österreich, der Schweiz und Frankreich verantwortlich. „Ich freue mich darauf, die weitere Entwicklung der Marke wikifolio.com zu begleiten und mit meinem Team zu gestalten sowie eine noch breitere Zielgruppe für den Kapitalmarkt zu begeistern“, so Sandra Gabler.

Wolfgang Seidl (CTO) blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Software-Entwicklung und im IT Consulting zurück. Er beriet wikifolio.com bereits während der Gründungsphase, seit 2016 ist er Teil des Management Teams. Als Experte in der Softwareentwicklung leitete Wolfgang Seidl ab 2003 das Development Team der Sans Souci IT Solutions GmbH, ab 2006 begleitete er als Gründer und Geschäftsführer der WS IT Solutions GmbH internationale Kunden aus Industrie, Logistik und Medienwirtschaft. Vor seinem Einstieg bei wikifolio.com verantwortete Wolfgang Seidl als Leiter Produktion des Wyeth Nutrition Digital Center, einer internen Digitalagentur des Nestlé Konzerns, globale Digitalmarketing Projekte und ein interdisziplinäres Team aus IT und Online Marketing Spezialisten. Für die weitere Entwicklung sieht Wolfgang Seidl wikifolio.com gut gerüstet: „wikifolio.com bietet den Anlegern eine hervorragende Nutzungserfahrung und Plattform-Performance sowie regelmäßige neue Features. Der Ausbau dieser erfolgreichen Funktionen steht auch 2021 für uns im Mittelpunkt des Developments.“