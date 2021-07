Berliner Unternehmen Börsengewinner des ersten Halbjahrs

Die Social-Trading-Plattform wikifolio.com blickt auf eines der erfolgreichsten Jahre seit dem Start der Plattform im Jahr 2012 zurück. Um dem beständigen weiteren Wachstum des Unternehmens gerecht zu werden, hat die wikifolio Financial Technologies AG mit Jahresbeginn Sandra Gabler als CMO sowie Wolfgang Seidl als CTO in das Vorstandsteam rund um Gründer und CEO Andreas Kern bestellt.

Berliner Unternehmen geben den Takt am deutschen Aktienmarkt an

Wien (20. Juli 2020) – Berlin ist im ersten Halbjahr 2020 der klare Favorit am deutschen Aktienmarkt. Papiere börsennotierter Unternehmen in der deutschen Hauptstadt verbuchen seit Jahresbeginn eine Performance von rund 24 Prozent (Stand: 15.07.2020). So das Ergebnis einer Halbjahres-Analyse von wikifolio.com, Europas führender Online-Plattform für private und professionelle Trader.