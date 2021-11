Studie: Deutsche werden verstärkt zu Anlegern

Die Altersvorsorge ist in Deutschland der wichtigste Grund für die Geldanlage: 62 Prozent der befragten Privatanleger sparen fürs Alter. Bei den 18- bis 35-Jährigen sind es 35 Prozent, die in jungen Jahren das Thema Altersvorsorge in Angriff nehmen. Der Vermögensaufbau wird mit 52 Prozent als zweiter Anlagegrund genannt, den Immobilienkauf erwähnen lediglich 16,6 Prozent der Befragten. Das ist das Ergebnis der aktuellen repräsentativen Studie von wikifolio.com. Die Social-Trading-Plattform hat erneut die Interessen der Deutschen Sparer und Privatanleger untersucht und mit den Ergebnissen vor der Pandemie, im Oktober 2019, verglichen.

Bei der Frage, in welche Anlageform die Privatanleger innerhalb der nächsten fünf Jahre mehr investieren möchten, sind Aktien mit 35 Prozent klar auf dem ersten Platz gefolgt von ETFs mit rund 30 Prozent. Jeder fünfte Anleger möchte stärker in Kryptowährungen investieren. Bei den 18- bis 25-Jährigen steigt die Anzahl all jener, die mehr in Aktien investieren wollen sogar auf 43 Prozent an, gefolgt von Investmentfonds (41 Prozent) und (privater) Rentenversicherung (40 Prozent). ETFs und Krypto-Assets bringen es auf jeweils 35 Prozent.

Deutlicher Anstieg im Vergleich zu 2019

Vergleicht man die Zahlen 2019 vor der Pandemie mit den jetzigen Zahlen zeigt sich folgendes Bild: Rund 23 Prozent der deutschen Sparer und Privatanleger haben mittlerweile Aktien im Depot, das ist ein Zuwachs von 17 Prozent gegenüber Oktober 2019. ETFs finden sich bei 15 Prozent aller Privatanleger im Depot und verzeichnen damit ein Plus von knapp 57 Prozent im Vergleich zu 2019. Die kleine Gruppe der in Krypto-Assets investierten Sparer und Anleger stieg von 3,7 auf 6,1 Prozent und damit um insgesamt 65 Prozent.

Sparpläne für langfristigen Vermögensaufbau boomen

Da das Sparen und die Geldanlage aber auch immer Zeitaufwand bedeuten, haben sich nahezu die Hälfte (47,2 Prozent) der Anleger dafür entschieden, monatlich einen fixen Betrag zu investieren und somit Sparpläne für den Vermögensaufbau zu nutzen. Etwas mehr als ein Drittel der Sparplan-Sparer investieren überdies noch zu anderen Zeitpunkten zusätzlich Geld, das ihnen zur Verfügung steht.