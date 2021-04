ValueCorePlusFun

Handelsidee

Es werden 50% in 25 Value Werte Investiert die den Kern darstellen, weitere 30% werden in Mid und Small caps Investiert die die Performance steigern sollen. Die Restlichen 20% werden in Edelmetalle / Rohstoffe / ETF´s investiert, bzw. auch in Cash gehalten. 1-2% des Portfolios werden in kurzfristige Trades Investiert. mehr anzeigen