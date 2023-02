Long Buy and Hold

Ziel ist ein langfristiger Wertzuwachs durch eine ,,buy and hold'' Strategie. Zusätzlich werden zu Beginn ca 40% des eingesetzten Kapital in ETF's investiert, welche in Sektoren investieren die für die Zukunft zunehmend wichtiger werden. Maximal 5% werden in Hebelprodukte investiert und der Rest wird in Einzelaktien, von denen ich eine positive zukünftige Wertentwicklung erwarte, investiert.