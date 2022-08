Only Sky is the Limit

Mein Setup baut auf einem gesunden Mix aus Value- und Techwerten mit gesunden KGV und guten Zukunftschancen auf. Ich nutze dafür einen Mix aus fundamentalen und charttechnisch interessanten Gelegenheiten Das oberste Kriterium ist für mich der Kapitalschutz. Verluste werden frühzeitig begrenzt, Teilgewinne werden mitgenommen. Neben Aktien werden außerdem Derivate sowie ETC bzw. zu geringen Teilen auch Kryptos gehandelt. Depotabsicherung sind in bestimmten Marktphasen ebenfalls im Depot.