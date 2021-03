Smart Opportunities

Handelsidee

Smart Portfolio Regeln:



Ein Teil wird in die Dividenden-Aktien Investiert, die hohe Dividendenrendite aufweisen und steigende Tendenz haben.

Ein Teil wird in die CDAX-Aktien Investiert, die eine steigende Tendenz haben.

Ein Teil wird in die Aktienindex-ETF`s, Rohstoff-ETC`s investiert

Deir Einstieg in die Einzelwerte wird in Abhängigkeit der aktuellen technischen und fundamentalen Lage bestimmt.

Folgende Sektoren werden gemieden: Finanzen, Beteiligungsgesellschaften aller Art, Immobilienaktien, Bankaktien, Reits.

Der maximale Verlust per Position wird auf 20% begrenzt.

Bei der negativen Grundtendenz der Aktienmärkte werden alle Aktien verkauft und in Short-ETF`s investiert.